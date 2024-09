Organización Mundial de Boxeo niega haber suspendido a Imane Khelif

En las últimas semanas, han circulado en redes sociales rumores infundados sobre una supuesta suspensión vitalicia impuesta a la boxeadora argelina Imane Khelif por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Las publicaciones afirmaban que el organismo había “declarado” a la atleta como una persona de sexo masculino, lo que habría llevado a la inhabilitación de por vida de la deportista. Sin embargo, este supuesto veredicto carece de fundamento, y la OMB ha negado tajantemente haber tomado tal decisión.

A través de plataformas como X (anteriormente Twitter) y Facebook, se ha difundido información falsa sobre la boxeadora, quien es medallista olímpica y una figura destacada en el deporte argelino. Las publicaciones aseguran que Imane Khelif fue descalificada permanentemente tras un veredicto que la identificaba como “un hombre”. Además, se añadía que perdería todas sus medallas y un premio monetario de 25 millones de dólares.

Como evidencia, estos mensajes incluyen un supuesto titular de un portal de noticias deportivas, junto con una imagen donde aparece Khelif en ropa interior, con características físicas masculinas. Esta imagen, según se ha verificado, fue generada por inteligencia artificial, y no corresponde a una fotografía real.

La Organización Mundial de Boxeo fue rápida en desmentir las acusaciones. En un comunicado oficial, el organismo afirmó que no ha emitido ninguna sanción ni ha realizado declaraciones sobre el género de la deportista. Tras una exhaustiva revisión de los canales oficiales de la OMB, no existe ningún documento que respalde las afirmaciones de una suspensión. De hecho, el único momento en el que se menciona a Khelif en la web oficial de la OMB es en un episodio de un pódcast en el que se discuten los logros de la boxeadora y su polémica alrededor de la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En este pódcast, se entrevistó a una especialista médica, quien opinó que Khelif podría ser biológicamente un hombre. Sin embargo, estas declaraciones no representan la postura oficial de la OMB ni han sido utilizadas como base para imponer sanciones.

El artículo que ha sido compartido masivamente en redes sociales proviene de un sitio web de dudosa fiabilidad. Este portal presenta diversas inconsistencias, como falta de información legal confiable, un diseño rudimentario, y una cantidad excesiva de anuncios invasivos, características comunes en sitios fraudulentos. Además, una búsqueda avanzada en Google no arroja resultados de fuentes confiables que respalden esta información, tanto en español como en inglés.

Uno de los elementos más controvertidos en esta campaña de desinformación es la imagen de la boxeadora que supuestamente prueba su “masculinidad“. Esta fotografía fue generada mediante inteligencia artificial y no es auténtica. Existen varios indicios que demuestran la falsedad de la imagen, como errores evidentes en el fondo, donde los textos de los avisos son inteligibles, y en las figuras que aparecen detrás de la boxeadora, con rostros y extremidades deformes.

La piel del torso de Khelif también aparece inusualmente tersa, lo cual es otro indicio de manipulación digital. Un análisis realizado con la aplicación Iveres, un proyecto especializado en la detección de desinformación e imágenes manipuladas, indicó que hay un 98 % de probabilidad de que la imagen haya sido generada artificialmente. La investigación adicional muestra que la publicación original de esta imagen fue realizada por la cuenta @MidJourneyPorn, un perfil conocido por difundir contenido gráfico generado por inteligencia artificial.

Imane Khelif sigue siendo una de las boxeadoras más talentosas de Argelia y el mundo. No existe evidencia alguna que respalde las afirmaciones de que la atleta sea biológicamente un hombre. Tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como otras autoridades deportivas han desmentido estas acusaciones en el pasado, y en su país de origen, Argelia, el cambio de género está prohibido legalmente.

