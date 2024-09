¡Polémica! Erik Ten Hag le responde a Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, respondió a las críticas que vertió hacia él Cristiano Ronaldo y dijo que “está muy lejos de Mánchester”.

El portugués, que se marchó del Manchester United a finales de 2022 por discrepancias con el entrenador, aseguró en un podcast junto a Rio Ferdinand que un entrenador del United, refiriéndose a Ten Hag, no puede decir que no van a ganar la Premier League o la Champions League.

“No puedes decirlo, tienes que decir que lo vas a intentar y lo tienes que intentar. Al United le deseo lo mismo que a mí, que sean el mejor equipo que puedan”, añadió el portugués.

Preguntado por las declaraciones del jugador, Ten Hag apuntó que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, pero que “está en Arabia Saudí, está muy lejos de Mánchester”.

En su segunda etapa en el Manchester United, de 2021 a 2023, Cristiano disputó 54 partidos y marcó 27 goles.

En su primera temporada tras la vuelta fue el tercer máximo goleador de la Premier League, además de marcar varios goles clave para que el United avanzara en la fase de grupos de la Champions League.

Sin embargo, un par de derrotas al principio de su segunda campaña le relegaron al banquillo y a que se rompiera su relación con Ten Hag.

🚨🔴 Ten Hag on Cristiano Ronaldo’s comments: “He said that Man United can’t win the Premier League. He said this, if you read the article very well”.

“Ronaldo is far away in Saudi, far away from Manchester. Everyone can have an opinion. It’s okay!”. pic.twitter.com/PITL1oZSHx

