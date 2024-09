Carlo Ancelotti descarta que Rodrygo tenga un problema de celos

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, descartó que el brasileño Rodrygo Goes tenga un problema de celos con compañeros como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius, y respaldó la queja del delantero por no estar entre los 30 nominados al Balón de Oro, al afirmar que “se han olvidado” de sus goles al Manchester City y “la Champions del año pasado”.

“Creo que en la elección del Balón de Oro no ha sido valorado lo suficiente y entiendo que esté molesto. Merecía estar entre los 30 sin ninguna duda. Alguien se ha olvidado de lo que ha hecho Rodrygo en la Champions del año pasado, marcando en los dos partidos del City y siendo siempre muy importante”, denunció en rueda de prensa.

Ancelotti, sobre el malestar de Rodrygo: “No ha sido valorado. Merecía estar entre los 30 sin ninguna duda” pic.twitter.com/4hBCO79MYn — MARCA (@marca) September 13, 2024

Descarta problemas de celos

Carlo Ancelotti descartó que Rodrygo tenga un problema de celos, así como que existan en un vestuario en el que se mantiene el mismo ambiente del pasado curso. Y valoró positivamente la polivalencia del delantero tras su queja por no sentirse imprescindible en ninguna demarcación de la delantera de la selección brasileña.

“El hecho de ser un comodín es una virtud para él y para nosotros, que tenemos la oportunidad de contar con un jugador que puede jugar en muchas posiciones y siempre con mucho movimiento”, valoró de forma positiva.

Lejos de tener envidia a compañeros de equipo, ‘Carletto’ defendió que a Rodrygo le viene bien entrenar y jugar junto a ellos para seguir creciendo. Además le concedió el mismo estatus.

“Para él es una motivación compararse con estos jugadores y para mí tiene la misma importancia. Soy el que elige y es igual de importante. No veo el problema y tampoco él me dice que tenga un problema en este sentido, porque nunca me ha hablado de esto”, dijo.

“Claro que si lo hay voy a detectar un problema de este tipo. En el vestuario no vamos a comentar lo que dice un jugador cuando está con su equipo nacional. Dentro seguimos teniendo un ambiente muy sano con jugadores que están progresando y van a tener más responsabilidad en el equipo como Vinícius, Rodrygo, Valverde, Tchouaméni y jugadores jóvenes que han dejado de serlo y tienen que asumir más responsabilidad en el equipo como están haciendo”, añadió.

*Información EFE.