Karol G se quita el vestido y posa en ropa interior

Karol G fue una de las artistas que causaron sensación en la entrega MTV Video Music Awards 2024.

Para la ocasión, la cantante colombiana optó por un vestido con estampado de llamas con el que acaparó las miradas, no solo de los presentes sino también en las redes.

Tras su participación en el escenario, compartió un video que encantó a sus fans. En el clip, la bella colombiana posa mientras se quita su outfit, luciendo un body color nude que resaltó su bronceado.

La estrella viajó a Nueva York en su avión privado, y al interior de éste posó para unas fotos con las que subió la temperatura. Ella usó un minivestido de color rojo, que combinó con unas botas vaqueras.

Karol G no solo puso a bailar a todos en los MTV Video Music Awards sino que bajó del escenario y se acercó la exitosa estadounidense Taylor Swift y ¡la puso a bailar!

Se trata de la celebración de los 40 años del evento internacional de la música. La colombiana interpretó su éxito Si antes te hubiera conocido.

Un momento que acaparó por completo las cámaras fue cuando invitó a bailar a Taylor. En las redes sociales circula un clip en donde se puede ver el momento que se ha convertido en el favorito de muchos internautas.

Karol G dances with Taylor Swift and Post Malone while performing at the #VMAs pic.twitter.com/Tgh4K0yVau

— The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024