Lamine Yamal: Quiere ser una leyenda en el Barcelona

El jugador internacional del Barcelona, Lamine Yamal, de 17 años, declaró este jueves en el programa ‘El Hormiguero‘ de Antena 3 que no quiere abandonar nunca su club porque quiere ser “una leyenda” azulgrana.

“No me quiero ir nunca del Barça, quiero ser una leyenda aquí”, dijo Yamal, que recordó su debut en el equipo: “Llegué antes que todo, me quedé escondido hasta que salieron todos y luego salí yo. El primer partido, la primera parte fue lamentable, pero en la segunda marqué y di una asistencia a Ansu” (Fati).

Sobre su candidatura al Balón de Oro, Yamal señaló: “Estábamos con la selección y primero salió el nombre de Nico (Williams). Luego el mío. No creo que tenga opciones de ganarlo, no”.

Al recordar la victoria de la selecciòn española en la Eurocopa, Yamal comentó: “Desde la Eurocopa la gente está feliz y veo a la gente sonriente. Es un sueño”.

Sobre el futuro de Nico Williams, jugador del Athletic Club, dijo: “Me gustaría jugar cada semana con él, claro que sí”.

Comparación con Messi

Lamine Yamal dijo que lleva bien la fama: “Mi madre es la manera de mantener los pies en el suelo, ella es quien manda a mi representante”.

Sobre la comparaciones con Lionel Messi, Yamal señaló: “Que te comparen con el mejor de la historia… Gusta, pero quiero ser yo y además llegar a eso es imposible”. Y recordó una foto en la que aparece junto al astro argentino cuando era un bebé: “Si me traspasó un poco sus poderes… Pero me falta mucho. Me contó mi madre que fue un sorteo para un calendario y me tocó. Si es ahora, fuá…”.

De los episodios de racismo en el futbol, Yamal dijo: “No merece la pena decir nada ni tengo nada que responder. Sabemos nuestros valores y no vale la pena”.

Además, anunció que será el presidente de uno de los equipos de la Kings League, cuya temporada 2024/25 comienza el 15 de septiembre. “Voy a tener un equipo en la Kings League. Me mola mucho y les voy a meter caña. Voy a hacer un equipo con mis jugadores, presidente y entrenador. Les diré que espabilen”, dijo.

*Información EFE.