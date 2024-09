Silvia Pinal habla sobre la muerte tras celebrar sus 94 años

Silvia Pinal cumplió 94 años y fue celebrada por sus famosas hijas. Un día antes del festejo, la celebridad habló sobre la muerte.

‘Me siento como de 18 años’

La actriz del cine de oro mexicano, un día antes de su fiesta, aprovechó para hablar de la muerte a la cual dijo no tenerle miedo.

El nombre de Silvia Pinal se puso en tendencia en redes sociales, no solo por un año más de vida, en cambio, fue porque surgió el rumor de que ella se sometería a la eutanasia (muerte asistida), pero todo resultó falso.

Sin embargo, la también presentadora del programa de televisión, Mujer casos de la vida real, dio declaraciones acerca de la muerte.

“A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto”, declaró Silvia Pinal, pero con dificultades para hablar, en una entrevista para los medios de comunicación.

“¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años (…) yo quiero decirles que tengan paciencia, no se disputen, aquí todos tenemos, bien y bonito, adelante”, agregó.

¿Qué le regalaron sus hijas a Silvia Pinal?

Una parte esencial, por tradición, de cumplir años es recibir regalos y doña Silvia Pinal no fue la excepción.

Alejandra Guzmán contó, en la misma entrevista, que le obsequió a su mamá pijamas, calcetines, guantes y ropa para soportar el frío.

Además, la mamá de Frida Sofía le interpretó una canción popular de su trayectoria artística, se trata de ‘Eternamente bella’, pero cambió la letra a ‘diva’.

Sylvia Pasquel regaló, de la misma forma, ropa para el invierno, pero también algunas chalinas.

