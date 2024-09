¿Por qué Garnacho fue relegado al banquillo del Manchester United?

Alejandro Garnacho, una de las promesas más brillantes del fútbol mundial, ha generado un gran revuelo en Inglaterra y en todo el entorno del Manchester United. En particular, su inesperada suplencia en el regreso de la Premier League tras el parón internacional ha dado mucho de qué hablar. Aunque inicialmente se atribuyó a razones técnicas, diversos informes señalan que podría haber factores más complejos en juego, vinculados a su relación con el entrenador Erik Ten Hag y su admiración por Cristiano Ronaldo.

No es un secreto que Alejandro Garnacho tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia y una figura clave durante el tiempo que coincidió con el joven hispano-argentino en el Manchester United. Garnacho ha mostrado en varias ocasiones su admiración por el astro portugués, y este lazo emocional con Ronaldo ha sido evidente en sus publicaciones en redes sociales.

🚨Alejandro Garnacho was benched today by Erik Ten Hag for ‘technical and tactical reasons’.

Sin embargo, la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United a finales de 2022 no estuvo exenta de polémica, en gran parte debido a sus desencuentros con el técnico neerlandés Erik Ten Hag. Ronaldo dejó el club de manera abrupta después de una entrevista en la que criticaba abiertamente al entrenador y la dirección del equipo, lo que lo puso en una situación de confrontación con la gestión del Manchester United. Garnacho, siendo un joven muy influenciado por el portugués, ha mostrado su apoyo público a Ronaldo, lo que podría haber tensado su relación con Ten Hag.

Uno de los momentos clave en la reciente controversia fue cuando Garnacho dio “me gusta” a una publicación de Cristiano Ronaldo en redes sociales, en la que el delantero portugués hacía referencia a la situación actual del Manchester United bajo la dirección de Erik Ten Hag. En esa publicación, Ronaldo expresó que el club necesitaba “reconstruirlo todo” y criticó la mentalidad de Ten Hag, sugiriendo que no se podía competir por títulos con la actitud que tenía el técnico.

Aunque a simple vista podría parecer un gesto inofensivo de apoyo a su ídolo, este “me gusta” no pasó desapercibido para el entorno del Manchester United, y se especula que la reacción de Erik Ten Hag no fue positiva. Según algunos reportes, el entrenador neerlandés habría interpretado este acto como una falta de respeto hacia su figura y su trabajo en el club, lo que podría haber influido en su decisión de dejar a Garnacho en el banquillo en el primer partido después del parón internacional.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes y noticias del fútbol internacional, la razón oficial que brindó Erik Ten Hag para la suplencia de Garnacho fueron “cuestiones técnicas”. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a todos, y muchos consideran que el “me gusta” a la publicación de Cristiano Ronaldo tuvo un peso considerable en la decisión.

En el partido contra el Southampton, Garnacho fue relegado al banquillo y no vio acción hasta el minuto 73, cuando fue ingresado al campo de juego. A pesar de su incorporación tardía, el Manchester United logró una victoria por 0-2, pero la situación del joven jugador sigue siendo objeto de discusión tanto en la prensa como entre los aficionados.

🚨🇦🇷 Man United sources guarantee that Alejandro Garnacho has not been dropped today due to his social media activity after liking Cristiano Ronaldo comments on ten Hag.

It’s described as a technical/tactical decision by Erik ten Hag. pic.twitter.com/yNPwHGfDIP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2024