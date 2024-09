Se pronuncia el futbolista que lesionó de gravedad a Christian Bermúdez

El mundo del fútbol mexicano vivió un momento de conmoción el pasado viernes en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, durante el encuentro entre Dorados de Sinaloa y Atlante, cuando Christian ‘El Hobbit’ Bermúdez sufrió una grave lesión a manos del defensa sonorense Luis Ruiz Bustillos. Este incidente, que tuvo lugar cerca del final del primer tiempo, dejó al experimentado jugador de los Potros con una fractura de tibia y peroné, tras una entrada imprudente en el mediocampo. La falta, catalogada por muchos como innecesaria, desató una ola de críticas en redes sociales, tanto de aficionados como de periodistas deportivos, lo que llevó al defensor de Dorados a salir al paso y ofrecer un comunicado con disculpas.

Durante el partido, en una acción en la que ambos jugadores disputaban un balón dividido, Ruiz cometió una falta que terminó con Bermúdez gravemente lesionado. La entrada, calificada por algunos expertos como temeraria, tuvo como resultado una fractura que requirió cirugía inmediata para el veterano de Atlante. Tras el incidente, Bermúdez fue trasladado al hospital, donde se confirmó la gravedad de la lesión.

Las críticas no se hicieron esperar, y las redes sociales se inundaron de mensajes condenando la acción de Ruiz. Muchos cuestionaron la dureza de la entrada, mientras que otros señalaron la importancia de proteger a jugadores veteranos como Bermúdez, que, a sus 36 años, sigue siendo una figura clave en el fútbol mexicano.

Ante el revuelo generado por la lesión, Luis Ruiz decidió romper el silencio y ofrecer una disculpa pública a través de sus redes sociales. El defensa expresó su profundo pesar por lo ocurrido y enfatizó que la falta fue producto de la intensidad del partido y las condiciones de la cancha, que estaba mojada debido a la lluvia. Aseguró que en ningún momento su intención fue causar daño a su compañero de profesión.

En su comunicado, Ruiz escribió lo siguiente:

“Quiero ofrecer una disculpa a Christian Bermúdez y desearle una pronta recuperación. Fue una jugada rápida, con cancha mojada por la lluvia, y mi única intención era ganar esa pelota dividida. Jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a mi compañero de profesión, quien es un grandísimo jugador con demasiada experiencia y una gran trayectoria. En mi corta carrera siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible. Personalmente, he tenido lesiones que me han apartado de la cancha durante meses y sé lo difícil que es vivir una experiencia así. Sin más que decir, pido nuevamente disculpas y anhelo una pronta recuperación. Extiendo mi respeto al Club Atlante, a mis compañeros y a toda la afición.”