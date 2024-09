VIDEO. Famoso cantante da puñetazo a su guitarrista en pleno concierto

El concierto de la banda Jane’s Addiction el viernes 13 de septiembre concluyó abruptamente tras un altercado físico entre dos de sus miembros principales. Según videos captados por los fanáticos, el cantante Perry Farrell le propinó un puñetazo al guitarrista Dave Navarro hacia el final de la canción “Ocean Size”.

Los testimonios indican que hubo empujones y que Farrell intentó golpear a Navarro, pero fue contenido por el personal del equipo. De acuerdo con personas presentes en el evento, la tensión dentro de la banda fue evidente durante el show. Asistentes afirmaron en redes sociales que Farrell llevaba una botella de vino y que Navarro y el bajista Eric Avery no dejaban de intercambiar palabras. La tensión escaló durante la interpretación de “Mountain Song” y culminó en un enfrentamiento físico al finalizar “Ocean Size”.

Longer vid of fight that brought tonight’s Jane’s Addiction show to an early end.

Problems started in “Mountain Song” when Perry shouted at Dave. Issues got worse in “Three Days” + boiled over in “Ocean Size.”

Crew + bassist Eric Avery subdued Perry

🎥 MiniSleater on Reddit pic.twitter.com/8I1pbza3VC

— JamBase (@JamBase) September 14, 2024