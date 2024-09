Desgarrador testimonio de André Marín se vuelve viral tras su muerte  

“Yo le dije a los médicos, yo quiero vivir. Yo necesito vivir porque tengo tres niños muy chiquitos y una esposa a la que amo”, esas palabras fueron expresadas por el periodista deportivo mexicano, André Marín, durante una entrevista con la periodista de espectáculo, Pati Chapoy.

Declaraciones que este lunes cobraron relevancia tras la muerte inesperada del comunicador azteca, quien deja en la orfandad a tres hijos, además, de un gran legado en el periodismo en el país del norte.

El origen del video que este lunes se ha viralizado fue publicado en el canal de YouTube de Pati Chapoy el pasado 8 de marzo de 2023, y en la entrevista, André Marín recuerdo que el peor año de su vida en temas de salud era el 2022.

“El año 2022 fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago y a terapía intensiva. Salgo, muy bajo de peso, y me duele la espalda. En marzo me operar y me operan mal”, recordó André.

Continuó, Marín: “Y ya el acabose fue noviembre, porque yo iba por tres días al hospital a que me revisaran el estómago y la espalda. Todo iba bien, y en la última noche del hospital de tres días, pesco tres neumonías diferentes, con neumococo y todo”. En esa línea, André Marín explicó que nuevamente estuvo en terapia intensiva y pasó 50 días inconscientes en el hospital.

El periodista David Faitelson confirmó el fallecimiento de su compañero este 16 de septiembrehttps://t.co/uPaEziez3e — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 16, 2024

“Yo necesito vivir”

Durante esa etapa, en la cual el periodista deportivo estuvo en el hospital, debido a los divertículos y el estrés, André Marín reveló la petición que le hizo a los médicos que llevaban su expediente.

“Me estaba yendo, Pati (Chapoy), pero yo me aferré a la vida, a Paty (esposa) e hijos. Yo le dije a los médicos: ‘A ver qué hacen, pero yo quiero vivir. Yo necesito vivir porque tengo tres niños muy chiquitos. Tengo una esposa a la que amo y tengo que estar con ella a como de lugar’”, reconocía en aquel momento André Marín.

Año y medio después de esa entrevista, este lunes se confirma la muerte del multifacético y muy polémico periodista, que formó parte de Imevisión (1986-1993), Televisión Azteca (1993-2012), Fox Sports México (2012-2023) y TUDN (2023-2024).

Los dos últimos años de vida de André Marín:

Le explotó el estómago, una mala operación de espalda y 3 neumonías Se aferró a la vida por su familia DEP 🕊

Créditos 🎥 Ventaneando/TV Azteca pic.twitter.com/wKbmm82XoQ — 𝙇𝙤𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙣𝙩𝙤 (@007Lola_Mento) September 16, 2024

