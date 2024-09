Cristiano Ronaldo se queda sin técnico en el Al Nassr

El 2024 fue un año lleno de expectativas para Al-Nassr, uno de los clubes más icónicos de Arabia Saudita, que logró captar la atención del mundo entero con la llegada de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el impacto que se esperaba con la llegada del astro portugués no se tradujo en los títulos que la afición ansiaba, lo que culminó recientemente en la decisión de la directiva de Al-Nassr de despedir a Luis Castro como director técnico. El anuncio, que sorprendió a muchos, llega tras un inicio de temporada irregular y una serie de resultados que dejaron al equipo lejos de sus ambiciones.

Luis Castro llegó al banquillo de Al-Nassr en un momento de transición para el club. Precedido por la etapa de Rudi García, el técnico portugués asumió el mando con el desafío de integrar a Cristiano Ronaldo y otros refuerzos en un equipo que aspiraba a dominar el fútbol saudí y hacer ruido en el escenario continental. Sin embargo, desde el inicio, los resultados fueron una montaña rusa de emociones. Al-Nassr mostró momentos de brillantez, pero nunca logró consolidarse como el equipo dominante que su plantilla prometía ser.

A pesar de haber alcanzado varias finales, incluido el subcampeonato en la Supercopa de Arabia Saudita, el club se encontró repetidamente frustrado por su némesis local, Al-Hilal, equipo que se ha consolidado como el principal rival en la lucha por los títulos nacionales. Este patrón de decepciones alimentó la percepción de que Al-Nassr, a pesar de tener a uno de los mejores jugadores del mundo en sus filas, no era capaz de dar el salto necesario para convertirse en un equipo de élite.

El arranque de la temporada 2024 tampoco fue el ideal para Castro. Con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, el equipo nunca logró encontrar la consistencia necesaria para mantener la confianza de la directiva. A esto se sumó el empate 1-1 ante el modesto Al-Shorta en la Liga de Campeones Asiática, resultado que terminó siendo el golpe final para la continuidad del técnico portugués.

El anuncio del despido de Luis Castro fue breve, pero cargado de significado. En el comunicado, el club expresó su agradecimiento por los esfuerzos del técnico durante su tiempo al frente del equipo, destacando su profesionalismo y dedicación. Sin embargo, era evidente que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas, y la directiva de Al-Nassr decidió poner fin a su relación contractual con el entrenador portugués.

“La sociedad Al-Nassr Club ha decidido oficialmente poner fin a la relación contractual con el entrenador del primer equipo, el Sr. Luis Castro. Apreciamos todos los esfuerzos que ha hecho con Al-Nassr y le deseamos éxito en el futuro”, rezaba el comunicado del club. Con estas palabras, se cerraba un capítulo que, aunque no estuvo exento de buenos momentos, terminó siendo insuficiente para un club que aspira a la grandeza tanto en Arabia Saudita como en Asia.

Todo parece indicar que Stefano Pioli, exentrenador del AC Milan, en Italia, será el nuevo entrenador del Al Nassr saudí, el anuncio oficial seguramente se dará a conocer en las próximas horas.

