Todo lo que debe saber del eclipse lunar parcial y la Superluna de hoy

Va a ser el penúltimo gran evento astronómico del año: un pequeño eclipse lunar parcial, que va a coincidir con el plenilunio de septiembre y con una de las cuatro “Superlunas” que se repiten durante los últimos meses de cada año, cuando el satélite de la Tierra completa su fase llena.

El eclipse parcial de Luna, último de este año, se producirá durante la noche de este martes, y será visible desde Europa, América y África. Es el penúltimo de los eventos astronómicos importantes señalados en el calendario de 2024, que se completará con un eclipse anular del Sol el próximo 2 de octubre, aunque este solo será visible en algunos lugares de Sudamérica.

Está previsto que el pico del eclipse lunar parcial ocurra a las 20:44 horas (de Guatemala). La Luna terminará de salir de la sombra total a las 21:16 horas y de la sombra parcial a las 22:47 horas.

Fall officially begins later this month, and the sky has something SUPER in store to welcome it. On Sept. 17, you have the chance to see a full supermoon AND a partial lunar eclipse!

