27 años después de Titanic, James Cameron prepara otra película histórica

A sus 70 años, James Cameron continúa sumando proyectos a su agenda y ahora estaría un poco más cerca de concretar una adaptación muy esperada.

Si bien durante los últimos años el director detrás de Terminator (1984), Aliens (1986) y Titanic (1997) estuvo principalmente dedicado a las secuelas de Avatar, recientemente redobló sus esfuerzos para llevar a la gran pantalla la historia de “El último tren de Hiroshima” (Last Train From Hiroshima).

Aunque Cameron ya había adquirido los derechos de la novela de Charles Pellegrino hace más de 10 años, un nuevo informe adelanta que el cineasta también compró los derechos del próximo libro del autor que se publicará en el 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Cameron (@jamescameronofficial)

Con ello, el famoso cineasta planea adaptar ambas novelas en una película exclusiva para cines que rodará en cuanto la franquicia de Avatar se lo permita.

El último tren de Hiroshima se inspira en la cruda experiencia real de un ciudadano japonés durante la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a la explosión atómica en Hiroshima, se subió a un tren hacia Nagasaki y luego sobrevivió a la explosión nuclear en esa ciudad.

“Es un tema sobre el que he querido hacer una película, sobre el que he estado luchando con cómo hacerlo a lo largo de los años. Conocí a Tsutomu Yamaguchi, superviviente de Hiroshima y Nagasaki, pocos días antes de su muerte. Estaba en el hospital. Fui testigo de su historia personal, así que tengo que hacerlo. No puedo darle la espalda”, comentó James Cameron a medios internacionales.

La publicación de Fantasmas de Hiroshima (Ghosts of Hiroshima), el nuevo libro de Pellegrino, está prevista para agosto de 2025. Esta continuación, que también formará parte de la película de Cameron, se basará en las voces de los supervivientes de la bomba.

La adaptación de El último tren de Hiroshima todavía no ha iniciado oficialmente su desarrollo pero desde ya muchos usuarios comentan que será un gran éxito.

Mira también: