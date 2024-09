Messi repite como la camiseta más vendida de la MLS

Lionel Messi sigue marcando tendencia dentro y fuera de las canchas. Desde su llegada a la Major League Soccer (MLS) en el verano de 2023, el astro argentino no solo ha deslumbrado con su talento en el Inter Miami, sino que también ha dominado el mercado de merchandising de la liga. Este martes, la MLS confirmó que la camiseta con el icónico número 10 de Messi sigue siendo la más vendida en todo el campeonato, reafirmando su estatus como la figura más influyente del fútbol estadounidense.

La llegada de Messi a la MLS causó una auténtica revolución en el fútbol norteamericano. A nivel comercial, su impacto ha sido inigualable, algo que se ha reflejado en la constante demanda de su camiseta. Desde que debutó en la liga en 2023, Messi ha encabezado cada ranking de ventas publicado por la MLS, superando por un amplio margen a otros grandes nombres del campeonato.

