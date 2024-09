Liga Guate Banrural: ¡Miércoles de futbol en Guatemala!

Tras su participación en el clásico guatemalteco internacional donde Municipal derrotó a Comunicaciones (1-0) con gol de Carlos Martínez en el marco de la Copa Independencia Visa Banrural 2024, ambos clubes regresan a la actividad del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural.

Municipal recibirá a Antigua G. F. C. a las 12:30 horas y Deportivo Mixco a Comunicaciones a las15:00 horas como parte de los duelos que fueron reprogramados de la sexta fecha.

Sin duda alguna, el partido de mayor atracción será en el estadio Santo Domingo de Guzmán donde el cuadro “Chicharronero” recibe al líder “Albo”.

Comunicaciones y Xinabajul suman 13 puntos, pero la diferencia de gol favorece al capitalino y por eso es el líder. El “Albo” debería de perder por goleada ante los mixqueños para que Xinabajul recupere el liderato, situación que se ve un tanto lejano.

Lo cierto es que una derrota (no por goleada) o empate de Comunicaciones le permitirá mantener el primer lugar del campeonato nacional (siempre y cuando no gane Antigua G. F. C.), y un triunfo, hará tomar tres puntos de ventaja sobre la “X”.

Por su parte, Mixco, ubicado en un séptimo lugar con 8 puntos, buscará el triunfo ante el equipo de Willy Coito y llegar a 11 enteros, y darle alcance a Cobán Imperial y Deportivo Achuapa.

Juega el campeón

De siete fechas, Municipal, campeón defensor, solo ha jugado cinco duelos, y este miércoles a las 12:30horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol hará su sexta presentación.

Municipal no conoce la derrota aún en el Apertura 2024, pero es junto a otros tres equipos, que suman más empates, un total de cuatro. Así que el equipo de Sebastián Bini va ante el Antigua G. F. C. a buscar su segunda victoria de la competencia.

Antigua G. F. C., con 11 puntos, intentará sorprender y terminar con el liderato. ¿Qué debe hacer? Primero vencer a Municipal; y segundo esperar que Mixco derrote o empate con Comunicaciones.

El dato

El otro dato importante de este duelo es que Municipal buscará seguir sumando minutos sin recibir gol en el Apertura 2024.

El último gol que recibió Municipal en la Liga Guate Banrural fue el 25 de abril, durante el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2024, cayó ante Deportivo Malacateco 3-2 en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos.

De ahí en adelante, Municipal ha disputado 10 partidos y no ha recibido gol.

