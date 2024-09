Técnico guatemalteco clasifica a Samoa al Mundial Femenino sub-17

La historia del fútbol mundial siempre ofrece sorpresas y momentos inolvidables, y en esta ocasión, un guatemalteco ha sido el artífice de uno de esos hitos que quedarán marcados en la memoria del deporte. Juan José Chang, entrenador de la selección femenina sub-17 de Samoa, ha logrado lo impensado: clasificar al equipo para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025. Este es un logro monumental no solo para Samoa, sino también para el fútbol femenino de Oceanía y para el mismo Chang, quien ha construido una carrera exitosa en esta región.

El 2024 será un año que quedará grabado en los libros de historia deportiva de Samoa. La selección femenina sub-17, bajo la dirección de Chang, venció a Nueva Caledonia por 2-0 en la semifinal del Campeonato Femenino Sub-16 de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía). Esta victoria no solo les permitió avanzar a la final del torneo, donde se enfrentarán a la poderosa Nueva Zelanda, sino que también les otorgó un boleto directo para su primer torneo FIFA en cualquier categoría, tanto masculina como femenina.

Semi Final 1 of the OFC U-16 Women’s Championship:

✌️ Two early goals

☝️ One first time World Cup qualifier, and one very proud country.

Congratulations to Samoa!!! 🇼🇸🇼🇸🇼🇸🇼🇸

📸 OFC Media via Phototek pic.twitter.com/tT8ewoQ6sb

— Oceania Football Confederation (@OFCfootball) September 18, 2024