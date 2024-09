Biden responde a Trump tras duras afirmaciones sobre inmigrantes

El presidente Joe Biden reivindicó que EE. UU. es un país fuerte porque es una nación formada por inmigrantes, en respuesta a la retórica antiinmigración del exgobernante y candidato republicano, Donald Trump.

Biden hizo estas declaraciones el miércoles, al participar, junto a la actriz Jessica Alba, en una recepción en la Casa Blanca con líderes de la comunidad latina, para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana que se celebra cada septiembre en EE. UU.

“Nosotros no demonizamos a los inmigrantes. No los atacamos. No creemos que estén envenenando la sangre de nuestro país”, declaró el mandatario demócrata en referencia a unos comentarios que hizo Trump el año pasado. “Somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes”, remarcó Biden.

El presidente defendió que EE. UU. no fue creado con base en un territorio o en una etnia determinada, sino bajo “la idea de que todos los hombres y mujeres deben ser tratados iguales”.

When I spend time with Latinos, I’m reminded of your courage.

So many of you left behind all you’ve ever known to start a new life in America, a nation founded on the idea that we are all created equal.

We’ve never fully walked away from that idea – because of you. pic.twitter.com/qOvTeYe1BJ

— President Biden (@POTUS) September 19, 2024