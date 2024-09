El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con el magnate Elon Musk

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió este viernes 20 de septiembre con el magnate Elon Musk, según señaló el mandatario centroamericano en un escueto mensaje en X.

La reunión se llevó a cabo en la planta Gigafactory, en Austin, Texas (EE.UU.), donde se fabrican las baterías de los autos Tesla mediante tecnología sustentable, según una información del Gobierno compartida a la prensa en redes sociales.

Just had an excellent conversation with President @NayibBukele!

We talked a lot about the nature of reality, future of humanity and how technology like AI and robotics will affect the world.

El Salvador has an amazing leader. https://t.co/vvCfu1tYoB

— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2024