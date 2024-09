River Plate se lleva el ‘Superclásico Argentino’

El Superclásico del fútbol argentino siempre genera grandes expectativas, y el partido disputado el pasado sábado entre River Plate y Boca Juniors no fue la excepción. En un estadio colmado con más de 55,000 espectadores, River Plate se impuso por 1-0 a su eterno rival en La Bombonera, consolidando su candidatura en la Liga Profesional y dejando a Boca herido en la competencia.

El único gol del encuentro llegó a los 19 minutos del primer tiempo, cortesía de Manuel Lanzini, quien aprovechó una excelente jugada colectiva para batir al arquero de Boca. El mediocampista de River, con experiencia en ligas europeas, demostró su calidad en un partido de alta tensión y supo capitalizar una de las pocas oportunidades claras que tuvo el equipo de Marcelo Gallardo.

GOL DE RIVER ⚪🔴 Manu Lanzini aprovechó el rebote de Chiquito Romero y puso el 1-0 ante Boca en La Bombonera#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FcNyUObZdN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2024

River gana de la mano de Lanzini

El gol de Lanzini no solo sirvió para inclinar la balanza a favor del conjunto “Millonario”, sino que también dejó en evidencia la solidez de su planteo táctico. A lo largo de los 90 minutos, River supo dominar los tiempos del partido y neutralizar los intentos de Boca por encontrar el empate. El equipo visitante fue el claro dominador del encuentro, mostrando un juego ordenado y compacto que complicó a Boca, que nunca pudo encontrar claridad en sus ataques.

La derrota es un golpe muy duro para Boca Juniors, que llegó a este Superclásico con la esperanza de acercarse a los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, el equipo de Diego Martínez no logró imponer su juego en La Bombonera, y se encontró superado por un River más organizado y eficiente en ambos lados del campo.

Boca no solo perdió tres puntos vitales para sus aspiraciones en la Liga Profesional, sino que también cortó una racha de casi once meses sin conocer la derrota en casa. La Bombonera, conocida por ser una fortaleza para el conjunto xeneize, no fue suficiente esta vez para contener el ímpetu de River, que aprovechó cada espacio y desajuste defensivo de Boca para crear peligro.

El Superclásico argentino no podía terminar sin un momento de controversia. En el tiempo de descuento, cuando el reloj marcaba el minuto 96, Boca Juniors parecía haber encontrado el empate en una jugada a balón detenido que terminó en gol. No obstante, el árbitro Nicolás Ramírez fue advertido por el VAR de una posible infracción, y tras revisar la jugada en el monitor, decidió anular el tanto por una mano de Milton Giménez en el área de River.

Este incidente generó protestas en los jugadores y aficionados de Boca, quienes reclamaron que el gol debía ser convalidado. Sin embargo, la decisión del árbitro fue firme, y el 1-0 a favor de River se mantuvo, dejando a Boca con un sabor amargo y sin margen para la remontada.