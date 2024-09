El Manchester City empata sobre la hora ante el Arsenal

El Etihad Stadium fue el escenario de un emocionante duelo entre Manchester City y Arsenal en la quinta jornada de la Premier League 2024-25, un partido que estuvo cargado de intensidad, drama y goles. Ambos equipos llegaron a este compromiso con grandes expectativas, y el encuentro no decepcionó, regalando a los aficionados un espectáculo de alto nivel.

El Manchester City, vigente campeón de la Premier, comenzó el partido con una postura ofensiva, mostrando su característico estilo de juego fluido y dominante bajo la dirección de Pep Guardiola. Esa presión temprana dio sus frutos rápidamente, ya que en el minuto 9 Erling Haaland abrió el marcador.

