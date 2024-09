Así justifica Salvador Estrada la lesión provocada a José Corena

La octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural dejó la grave lesión del futbolista de Comunicaciones, José Corena, quien se perderá algunos partidos del “Albo”, entre ellos, el de este jueves ante la Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024 de la Concacaf.

El responsable de la lesión del futbolista colombiano, Carlos Salvador Estrada, ofreció este domingo a través de sus redes sociales, una disculpa a Corena y justificó su actuar.

“Quiero pedir una disculpa de todo corazón a José Corena y desearle una pronta recuperación”, escribió Estrada en el comunicado, en el cual añade: “Fue una jugada muy rápida donde me resbalo y lastimosamente le pego en el pie de apoyo, donde jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a un compañero de profesión”.

Carlos Estrada también explica que, las personas que lo conocen saben que no soy un jugador “mala leche”. “Me siento triste por lo sucedido ayer”, confiesa el jugador del Deportivo Marquense.

“En mi trayectoria como jugador siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible”, dice el profesional.

Por último, Salvador Estrada, escribió: “Sin más que decir, pido nuevamente disculpa y anhelo una pronta recuperación y que vueltas pronto a las canchas”.

La lesión

Se jugaba el minuto 41 del partido entre Deportivo Marquense y Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada, el “León” ganaba 2-1 (resultado final), cuando en una pelota dividida, José Corena saltó por el esférico, y el futbolista Salvador Estrada se barre de forma fuerte y temeraria haciendo daño en el pie de apoyo del colombiano.

El árbitro del partido, de muy mala actuación, solamente mostró una tarjeta amarilla. Más adelante, otra vez Estrada cometió una falta la cual ameritaba amonestación, pero Orlando Alvarado de nuevo no aplicó correctamente el reglamento y no amonestó al jugador del Deportivo Marquense, quien no debió terminar el juego.

Ante las faltas constantes de Salvador Estrada, y con el peligro de dejar con un elemento menos a su equipo, el técnico Erick González, decidió retirarlo del terreno de juego.

José Corena sufrió una fractura y se perderá los partidos de Copa Centroamericana y el clásico nacional, entre otros tantos partidos.