Pedro Báez: “Xela siempre tiene que estar arriba como equipo grande”

Xelajú MC demostró su capacidad ofensiva el pasado fin de semana al imponerse 4-1 a Antigua GFC en la octava jornada del Torneo Apertura 2024. El estadio Mario Camposeco fue testigo de un partido redondo para el conjunto dirigido por Amarini Villatoro, y, en particular, para el delantero paraguayo Pedro Báez, quien rompió su sequía goleadora en un momento clave para el equipo.

El partido no solo fue un bálsamo para las aspiraciones de Xelajú MC en el torneo, sino también un alivio personal para Báez, quien, tras siete jornadas sin poder anotar, finalmente encontró el gol que tanto buscaba. El delantero paraguayo, quien había sido objeto de críticas por su falta de contundencia frente al arco, aprovechó la oportunidad para destacar y fue una pieza importante en la goleada ante Antigua GFC. Al término del encuentro, Báez compartió sus impresiones sobre el triunfo y la importancia de haber anotado.

Al minuto 48′ ¡GOL DE XELAJÚ!

Anotación de Pedro Báez

Xelajú MC 🐏 4-0 Antigua GFC 🥑#EUXela pic.twitter.com/vhc3yE41U8 — EUXela 91.1 (@EU_Xela) September 22, 2024

Las declaraciones de Pedro Báez

“Sí, yo creo que se jugó muy bien. Yo creo que Xela se vio bien en todas las líneas. Es algo que buscábamos siempre. Y, bueno, también, gracias a Dios, se nos dieron los goles a los delanteros, que es algo que veníamos a buscarlo. Y bonito, porque Xela gustó y goleó“, comentó el paraguayo al ser entrevistado tras el partido.

Báez también reflexionó sobre la preparación y el enfoque del equipo, subrayando que el rendimiento mostrado en este partido no es casualidad, sino fruto de un trabajo continuo. “Yo creo que siempre planteamos partidos así, solo que no se nos da. Los goles no se nos daban, pero hoy, bonito, porque todo se nos dio. Jugamos bien en todas las líneas y contentos. La verdad que pudiéramos llevar una victoria contundente“, expresó.

Para Báez, anotar su primer gol con Xelajú MC representó un gran alivio personal y profesional. El delantero explicó que el gol no solo significó el romper con la presión que venía acumulando, sino también un paso hacia una posible racha goleadora. “Yo creo que es algo sumamente importante para mí (anotar gol). Para agarrar una racha goleadora“, indicó el paraguayo, confiando en que este sea el primero de muchos goles con la camiseta de Xelajú.

Báez también habló sobre su adaptación al equipo y al estilo de juego que el técnico Amarini Villatoro ha implementado: “Yo creo que trabajamos siempre para eso. Xela siempre tiene que estar ahí arriba, como equipo grande, como la afición pide siempre. Y, bueno, yo creo que aquí estamos trabajando y seguimos peleando ahí arriba. De manera personal, ya adaptado al sistema del director técnico“, aseguró el delantero.