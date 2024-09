Concacaf revela las sedes de la Copa Oro 2025

La Concacaf ha revelado emocionantes detalles sobre la Copa Oro 2025, que promete ser uno de los torneos más destacados en la región antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con la participación de 16 selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el torneo se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 6 de julio de 2025. Este evento, que ya genera expectativas entre los aficionados, no solo será una oportunidad para ver fútbol de alto nivel, sino también para explorar una amplia gama de sedes icónicas en Estados Unidos y Canadá, con tres estadios debutando como anfitriones.

Concacaf ha elegido 14 estadios en dos países (Estados Unidos y Canadá) para albergar los partidos del torneo. Este evento será un escaparate no solo para las selecciones nacionales, sino también para algunas de las instalaciones deportivas más impresionantes de la región. A continuación, presentamos un resumen de las sedes confirmadas:

