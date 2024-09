Tormenta tropical Helene se intensifica sobre el noroeste del Caribe mexicano

La tormenta tropical Helene, formada el martes, se ha intensificado sobre el noroeste del Caribe mexicano, tras el paso del huracán John, que tocó tierra el lunes por la noche como ciclón de categoría 3, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“La amplia circulación de la tormenta tropical Helene producirá lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la península de Yucatán”, indicó el SMN en su reporte más reciente.

El ciclón, como posible huracán categoría 1, pasaría el miércoles cerca de Cancún, el principal destino turístico de México, aunque por ahora no está previsto que toque tierra en territorio mexicano, según la trayectoria prevista por el SMN.

Precisó que el centro de la tormenta se localizó a 185 kilómetros al este-sureste de Cozumel, Quintana Roo, y a 220 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo. Además, presenta vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste de 19 kilómetros por hora.

“Su amplia circulación originará lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros) en Yucatán y Quintana Roo, así lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) en Campeche”, dijo el Meteorológico mexicano. También se pronostican viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Quintana Roo y Yucatán.

Según los pronósticos, el fenómeno tocaría tierra en Florida, EE. UU., el jueves, como huracán de categoría 3, según el SMN.

Here are the 4am CDT 25th September Key Messages for Tropical Storm #Helene.

Forecast to rapidly intensify to a Major Hurricane & grow in size in E Gulf of Mexico. Danger of life-threatening storm surge along entire W Florida coast & Big Bend area.https://t.co/XtkxtGEoBr pic.twitter.com/9Sw7BUJEFs

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 25, 2024