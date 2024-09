Carlos Ruiz deja a un lado su diferencia con Neto Bran

El presidente del Deportivo Mixco y alcalde del municipio mixqueño, Neto Bran, compartió a través de sus redes sociales una fotografía junto al máximo referente del balompié nacional, Carlos Ruiz, dejando atrás las polémica que ambos personajes del futbol tuvieron en el 2020.

“Grande, Pescado”, fue el corto mensaje que subió Neto Bran a sus redes sociales, mismo que acompañó con una fotografía junto a Carlos Ruiz, la cual fu tomada en su oficina de jefe edil.

Un Ruiz sonriente, con una barba espesa que ya da tonalidad blanca dada la edad del exjugador de Municipal y Selección Nacional de Guatemala. Vestido de gala, con un saco abierto, Carlos sale abrazando al máximo dirigente del cuadro “Chicharronero”.

La polémica del 2020

Cuando Neto Bran decidió subirse al ring en el 2020 para disputar un combate de boxeo con el entonces alcalde de Ipala (Chiquimula), Esduin Javier Javier, Carlos Ruiz reaccionó furiosamente.

En aquella oportunidad, enero de 2020, Carlos Ruiz escribió en sus redes sociales: “Neto Bran, ahora que ya experimentaste ser ‘atleta profesional, semiprofesional, amateur o vergüenza nacional’, ya paga al plantel de Mixco, que tiene seis meses esperándote. Fracasado”.

Dicho mensaje no pasó desapercibido para el dirigente deportivo, quien contestó: “¿Por qué me tratas así? Nunca te he hecho algo malo. Yo ya le pagué a mi Deportivo Mixco, no sé por qué dices eso. No creo justas tus palabras, sobre todo porque yo te admiro mucho”.

Tatuaje en el 2023

En diciembre de 2023, Neto Bran sorprendió al tatuarse en su cuerpo a Carlos Ruiz.

Tras el gesto del funcionario y dirigente deportivo, el exfutbolista señaló en sus redes sociales: “Ese tatuaje se llama: Máximo goleador del mundo”, aunque a algunos les de penita”. El “Pescado” añadió: “Gracias por reconocer la carrera del ‘Pescado’ Ruiz y plasmarla en la piel”.

Posteriormente, Carlos Ruiz expresó que no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Netro Bran, pero, le agradeció el gesto. Asimismo, le deseó éxitos en la comuna mixqueña.

Pero toda esa polémica quedó atrás y hoy ambos personajes salen con un mensaje de amistad.