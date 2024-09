La Casa de los Famosos: Briggitte Bozzo abandona el programa con un sensual look

Briggitte Bozzo es la quinta finalista de “La Casa de los Famosos México 2” y tras su salida muchos usuarios han manifestado su molestia pues consideran que no era el turno de ella.

Además, la actriz recibió una ovación al salir de la mansión, después de pasar 67 días dentro del reality. Aprovechó para hablar con su equipo y aseguró que se lleva una familia para siempre.

“Ustedes son mi familia y me los llevo tatuado”, mencionó entre lágrimas.

La bailarina fue recibida por su mamá y su hermano. Antes de Bozzo, Agustín Fernández fue el último eliminado de la temporada.

Ahora, Arath de la Torre, Gala Montes, Mario Bezares y Karime Pindter se disputan el primer lugar del reality show.

La gran final de La Casa de los Famosos será el 29 de septiembre y el ganador se llevará cuatro millones de pesos.

De momento, las votaciones continúan abiertas y durante los próximos días, los habitantes continuarán recibiendo sorpresas.

Reacciones del público

Tras la salida de Briggitte Bozzo muchos aseguran que la sacaron “por no ser mexicana”.

“Realmente se nota que es porque no es de México, porque realmente no era su turno”, “Ella merecía quedarse”, “Se equivocaron con esta decisión ya no quiero ver la final”, “Ella era mi favorita, solo por no ser mexicana”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Briggitte Bozzo abandonó el programa luciendo un sensual vestido, con el cual se llenó de muchos elogios, pero con muchas lágrimas pues no podía creer lo que estaba sucediendo.

En la postgala de ViX, Bozzo aseguró que Gala Montes es quien merece ganar la segunda temporada. Afirmó que ella le enseñó y le mostró a las mujeres de México a cómo defenderse, algo que ella le costó mucho trabajo.

