Paul Stanley rompe el silencio y revela la razón por la que perdono a Mario Bezares

La gala que dejaría al quinto finalista de La Casa de los Famosos México se convirtió en una de las más emotivas en lo que va de esta edición. Y es que Paul Stanley, ingresó a la casa, reencontrándose con Mario Bezares luego de las diversas especulaciones sobre su supuesta participación en la muerte de su padre, Paco Stanley.

Ante ello, el hijo del recordado artista había sido cuestionado sobre si estaría dispuesto a verse frente a frente con Bezares y Paola Dorantes en su regreso a la televisión mexicana. No obstante, en la última semana decidió que era necesario para él poder poner un cierre a uno de los capítulos más dolorosos de su vida como lo fue la muerte de su padre.

Cabe destacar que, con el nacimiento de su hija, Victoria, había reconsiderado la opción por un importante detalle.

“Sigo nervioso. Lo más importante es el amor propio y ver para futuro y olvidar el pasado”, declaró.

Además, agregó: “Hay que darle la vuelta a la página y ver al futuro, como les decía, con ganas de ser felices y la tarea de todos es preocuparse por su salud emocional, mental y, pues, no guardar rencores”.

Mario Bezares sorprende con su reacción…

Pero eso no es todo, ya que también detalló: “Le daba mil vueltas porque no sabía lo que iba a pasar, de hecho, pensaba que iba a entrar antes, pero nació ese mismo día Victoria”. “Yo creo que no es perdón, es soltar toda la carga energética y emocional que llevaba él, yo, toda su familia y pues es un acto de amor”, explicó el presentador.

