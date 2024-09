FOTOS. Ella es la modelo de 80 años que busca ser Miss Universo

La modelo surcoreana Choi Soon Hwa, de 80 años, está desafiando los estándares de belleza al postularse para Miss Corea del Sur, con la intención de competir posteriormente en Miss Universo. Con una década de experiencia en pasarelas, la reina de belleza comenzó su carrera en el modelaje a los 70 años, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y desafío a los estereotipos.

Desde su debut, ha participado en la Semana de la Moda de Seúl, donde ha sido aclamada por su elegancia y presencia en la industria. Su participación en el certamen la convierte en la aspirante más longeva en la historia de Miss Corea del Sur.

La reciente eliminación del requisito de edad en Miss Universo ha permitido que Soon Hwa y otras mujeres desafíen los cánones tradicionales de belleza. Otros certámenes a nivel mundial también están mostrando mayor diversidad. En Uruguay, Fanny Núñez, de 43 años, se convirtió en la concursante más longeva en la historia del Miss Universo Uruguay. En Argentina, Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 años, fue coronada como Miss Buenos Aires el año pasado.

La edición número 73 de Miss Universo, programada para el 16 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, contará con la participación de representantes de 130 países, un récord en la historia del concurso.

