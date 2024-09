¿Quién detiene la violencia? Un agredido deja el Comunicaciones-Alajuelense

Un hecho de violencia empañó el encuentro entre Comunicaciones de Guatemala y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en un duelo válido por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024.

Previo al partido, durante el ingreso de los aficionados, Cristian Castro Hernández, seguir de la “Liga”, fue agredido a tubazos por varios aficionados de Comunicaciones.

De acuerdo al adulto mayor, quien iba acompañado por su esposa, ellos llegaron en servicio de taxi al estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. Al momento de descender del vehículo, les indicaron en qué puerta debían hacer el ingreso.

Y fue ahí donde se dio el acto de violencia. De acuerdo al agredido, cuando ellos se disponían a ingresar, varios aficionados de Comunicaciones, con tubos en las manos, le agredieron.

Su relato es estremecedor. “Se vinieron todos con tubos. A mi en la cabeza me dieron como cuatro tubazos. Me agarraron no sé ni entre cuantos, 10, 20 o 30. Me quitaron la ropa (camisola de Alajuelense). Me golpearon por la cara, me restregaron por el suelo, me pegaban y me pegaban”, expresó el aficionado Castro Hernández.