¡Partidazo! Bayern Múnich recibe a Bayer Leverkusen este sábado

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, aspirante y campeón, primero y segundo de la Bundesliga, se enfrentan en el partido más esperado de Alemania en la quinta jornada en un duelo que puede comenzar, a pesar de estar aún en el arranque de curso, a esclarecer lo que deparará un campeonato que los bávaros se han empeñado en reconquistar.

Los de Vincent Kompany son el único equipo de las grandes ligas europeas que cuentan por victorias todos y cada uno de sus encuentros disputados hasta la fecha. Ni en liga, ni en Copa ni en Liga de Campeones ha habido equipo que haya podio siquiera sacarle un empate a los del belga.

Prácticamente sale a goleada por partido. Así como con auténticas exhibiciones como las protagonizadas ante el Holstein Kiel o el Werder Bremen. La más escandalosa de todas, la del estreno en la competición europea ante el Dinamo de Zagreb (9-2).

Para el duelo del sábado en el Allianz Arena, los bávaros recuperarán previsiblemente para la portería a su capitán, el veterano Manuel Neuer. Suplente en el encuentro anterior en Bremen por precaución después de su sustitución en el debut continental por un choque fortuito con un rival en una salida a medio campo.

💬 Kompany sobre su motivación antes del partido: “Estamos en lo más alto de la tabla y tenemos la oportunidad de crear algo especial para nuestros aficionados. Realmente disfruto estar aquí. Trabajo muy duro y quiero ganarlo todo, nada más tiene importancia. Quiero que todos… pic.twitter.com/Gp27b9vGHJ — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 27, 2024

Bayer Leverkusen

En frente aguarda el vigente poseedor de la emblemática de la ensaladera de campeón. El conjunto dirigido por el español Xabi Alonso se presenta en el coliseo muniqués tras haber tenido que recurrir a la épica para salvar un encuentro que se le había complicado en exceso, en casa ante el Wolfsburgo. El 4-3 final anotado por el extravagante Boniface evitó que los de la aspirina llegaran al Allianz en una tesitura ya comprometida en su sueño de reeditar el histórico título.

No obstante, la inesperada derrota en casa en la segunda jornada ante el Leipzig, la cual puso fin a una racha de año y medio sin caer en competiciones germanas, obliga a ‘Die Werkself’ a no perder el pulso con un rival que no concede tregua alguna. Ambos conjuntos entablarán un duelo en todo lo alto antes de su segundo asalto en Liga de Campeones ante Aston Villa y Milan.

💬 #Alonso: «La expectación es grande y queremos mostrar un buen juego. Necesitamos una actuación perfecta para llevarnos algo». 🔜 #FCBB04 | #SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/fWayXiyJOL — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) September 27, 2024

Quinta jornada

Los partidos de la quinta jornada de la Bundesliga se distribuirán de la siguiente forma

Viernes: Borussia Dortmund-Bochum (12:30 horas GT)

Sábado: Maguncia-Heidenheim, Borussia Mönchengladbach-Unión Berlín, Leipzig-Augsburgo, Friburgo-St. Pauli, Wolfsburgo-Stuttgart (07:30) y Bayern Múnich-Bayer Leverkusen (10:30)

Domingo: Holstein Kiel-Eintratch Fráncfort (07:30) y Hoffenheim-Werder Bremen (09:30).

*Información EFE.