Óscar Santis vive 15 minutos de ensueño con el Dinamo Tbilisi

El parón de clubes por la actividad de selecciones nacionales a inicios de septiembre no le había caído bien al legionario Óscar Santis, quien desde mediados de este mes no tomó titularidad con el F. C. Dinamo Tbilisi de Georgia, hasta este viernes 27 donde tuvo una actuación digna de aplausos.

Óscar Santis había jugado a alto nivel con la Selección Nacional de Guatemala en los duelos ante Martinica (3-1) y ante Costa Rica (0-0) el 5 y 9 de septiembre, respectivamente.

Luego, viajó a Georgia y se unió a su club, donde pasó tres partidos en la banca:

Dinamo Tbilisi 1-1 Dila Gori (15 de septiembre), jornada 24 de la liga

Dinamo Tbilisi 1-0 Dinamo Batumi (19 de septiembre), cuartos de final de la Copa

Dinamo Batumi 1-1 Dinamo Tbilis (23 de septiembre), jornada 25 de la liga

Pero este viernes, la historia le cambió al legionario guatemalteco. Pese a empezar en la banca, el jugador nacional tuvo la oportunidad de ingresar al terreno de juego al minuto 75 por David Gotsiridze cuando su equipo perdía 1-2 ante Kolkheti 1913.

Con 15 minutos por disputar, Óscar Santis mostró su nivel y su valía, al convertirse en el principal artífice para una remontada épica.

Al 88, Santis marcó gol e igualó las acciones 2-2. Ya en tiempo de adición, 90+4, Óscar Santis elaboró una buena jugada y asistió al futbolista georgiano, Vasilios Gordeziani, para una remontada emocionante.

OSCAR SANTIS RESCATA AL DINAMO CON GOL Y ASISTENCIA 🔥😮‍💨 su equipo perdía 1-2, Santis ingresó de cambio, empató el partido y dio la asistencia para el gol de la victoria. ¡VOLCANO! 🌋 #VamosGuate #SeleMayor #ModoSelección #LegionariosGT pic.twitter.com/FJ9Q6SWdww — @canteranosnet (@canteranosnet1) September 27, 2024

Sexto lugar

El Dinamo Tbilisi ganó su partido correspondiente a la fecha 26 de la Crystalbet Erovnuli Liga de Georgia, y esos tres puntos ganados en el campo le ayudan a mantenerse a medianías de la tabla de posiciones,

El Dinamo Tbilisi es sexto de una competición donde hay 10 equipos. Suma 39 puntos y está a 15 puntos del líder Torpedo Kutaisi (54 enteros).

El tercer lugar del campeonato georgiano es Iberia 1999 con 49 unidades, es decir, a 10 puntos está el equipo de Santis. La importancia de la tercera casilla es que da acceso a la ronda de clasificación de la Conference League, al igual que el segundo puesto. El líder y campeón de la liga georgiana accede a clasificatorias de la UEFA Champions League.

La siguiente presentación del equipo de Santis será el martes 1 de octubre a las 10:00 horas cuando visite a F. C. Gagra, luego se uno de nuevo a la Selección Nacional de Guatemala.