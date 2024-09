¡Imparable! Cole Palmer anota cuatro goles en el triunfo del Chelsea ante Brighton

El fútbol suele ofrecer noches memorables, pero lo que sucedió este sábado en Stamford Bridge será recordado por mucho tiempo. Cole Palmer, una de las grandes promesas del fútbol inglés, se consagró con una actuación que quedará grabada en los anales de la Premier League. El joven de 22 años anotó cuatro goles en la victoria del Chelsea sobre el Brighton & Hove Albion, haciendo historia al ser el primer jugador en marcar cuatro tantos en el primer tiempo de un partido en esta competición.

Desde el pitido inicial, Palmer dejó en claro que sería su noche. Su despliegue técnico, velocidad y capacidad para encontrar espacios fueron factores determinantes en una primera mitad absolutamente dominada por el Chelsea. A pesar de que el Brighton intentó mantener el control y logró adelantarse en el marcador en los primeros minutos, el equipo no pudo contener a un Palmer desatado.

First ever player to score four goals in the first-half in the @PremierLeague.

We adore you. #CFC | #CHEBHA pic.twitter.com/Q02sqNT52i

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 28, 2024