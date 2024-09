Hizbulá confirma la muerte de su máximo líder, Hasán Nasralá

El Ejército de Israel aseguró este sábado haber liquidado en su totalidad a la cúpula militar del movimiento chií libanés Hizbulá, incluido su máximo líder Hasán Nasrala, y dijo estar preparado para una “escalada más amplia” en caso de un ataque en represalia coordinado por Irán.

Las Fuerzas Armadas de Israel “liquidan la dirección militar de Hizbulá en un golpe sin precedentes”, adelantó hoy en X el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, tras el anuncio esta mañana, basado en información de inteligencia, de que Nasrala murió ayer en el bombardeo israelí masivo contra un edificio en el sur de Beirut. Hizbulá confirmó este sábado la muerte de su líder, Hasán Nasrala.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

Nasrallah will no… pic.twitter.com/aThduf0bwe

— Israel ישראל (@Israel) September 28, 2024