Video: Diego Simeone y sus fuertes declaraciones

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre los incidentes en el derbi que motivaron la suspensión del encuentro durante 22 minutos por el lanzamiento de mecheros (encendedores de bolsillo) desde el Fondo Sur que “hay que sancionar a los que lanzan y a los que provocan”, en referencia al cancerbero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

“Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sancione. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe”.

“Hay que tener cuidado con los que cargamos a la gente y no pasa nada. Insisto en que eso no justifica lo que sucede después, pero los protagonistas, y me incluyo yo, tenemos mucho que decir. Hay que sancionar a los que tiran los mecheros y a los que cargan a los aficionados”, añadió Simeone.

🚨#Urgente | ¡Vergonzoso! Suspende provisionalmente el derbi de Madrid Por lanzamiento de objetos por parte de la afición del Atlético Madrid, los jugadores fueron enviados a los vestuarios. https://t.co/fo2QFaIELi — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 29, 2024

Sanción a los protagonistas

Preguntado por lo que dijo a los aficionados cuando fue a pedirles que cesasen en sus lanzamientos, el entrenador del Atlético explicó que les dijo que no perjudicasen a su equipo, que dejasen de hacer lo que estaban haciendo.

“Insisto. La gente que ha cometido esos incidentes el club tiene que sancionarles. Eso no justifica el generar las situaciones que generamos los protagonistas. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa. Lo que ha sucedido no debe de pasar, pero a Courtois también le tiraron mecheros en el Bernabéu cuando era portero del Atlético. El club deber ser el primero que no debe de permitir esto, pero nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción. No se puede permitir esto tampoco. Hay que sancionar cuando provocan Diego Simeone, Messi, Courtois, Vinicius, Griezmann o el que sea. Se ve claramente que Courtois carga cuando se ríe”, declaró.

❗️ Ojo a las palabras de Simeone: “También podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas que incitamos a la gente. Sanción al que provoca. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga” pic.twitter.com/bVs9mN4hRB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 29, 2024

*Información EFE.