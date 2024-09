Frenkie De Jong asegura que su regreso está cerca

Frenkie de Jong, el talentoso centrocampista del FC Barcelona, ha roto su silencio sobre su prolongada ausencia debido a una lesión en el tobillo derecho. En una reciente entrevista con Barça One, el jugador neerlandés ha compartido detalles de su proceso de recuperación y cómo ha enfrentado este difícil periodo, tanto física como mentalmente.

De Jong, quien ha estado fuera de los terrenos de juego por más de cinco meses, expresó con optimismo que su regreso está cada vez más cerca. “El tobillo es delicado, pero voy mejorando y estoy cerca de volver”, comentó, subrayando que ha sido una etapa compleja debido a la gravedad y la duración de la lesión. Según sus palabras, el desafío más grande ha sido lidiar con el aspecto mental de su recuperación: “Ha sido un proceso mentalmente duro. Sabía que me iba a perder muchos partidos importantes”.

De Jong está cerca de volver a pisar el verde

El jugador holandés explicó que esta no es la primera vez que enfrenta problemas con su tobillo derecho. En el último año, ha sufrido tres lesiones consecutivas en la misma zona, lo que ha generado una mayor preocupación. No obstante, De Jong ha asumido un enfoque cauteloso y ha puesto énfasis en ir paso a paso para evitar futuras recaídas. “Tengo que ir paso a paso. Estoy recuperando la confianza para golpear fuerte y para entrar en los duelos”, aseguró, mostrando que está comprometido con su retorno, pero sin precipitarse.

Una de las dificultades más grandes para De Jong ha sido la sensación de quedarse al margen en momentos clave. Durante su baja, no solo se ha perdido partidos importantes con el Barça, sino que también tuvo que renunciar a representar a la selección de los Países Bajos en la Eurocopa 2024, un golpe que admitió haberle afectado profundamente.

Durante el tiempo que ha estado fuera de las canchas, diversos rumores han surgido sobre la situación de Frenkie de Jong. Uno de los más difundidos fue que el centrocampista habría rechazado someterse a una cirugía para acelerar su recuperación, algo que negó rotundamente en la entrevista. “Entiendo la frustración de la gente, que lee que estoy cobrando mucha pasta, que no quiero operarme y que estoy de vacaciones, pero eso no es cierto”, afirmó.

El jugador también desmintió las cifras que se han manejado en la prensa sobre su salario, afirmando que no son precisas. “Estoy muy lejos de cobrar los 37 millones que dicen que cobro”, señaló, añadiendo que la decisión de no operarse fue tomada de manera conjunta con el club. “De acuerdo con el club, decidimos que no operarme era la mejor opción”, explicó, en un intento de aclarar las dudas y críticas que han surgido en torno a su recuperación.

A pesar de la distancia física con sus compañeros de equipo, Frenkie de Jong destacó el buen ambiente que reina en el vestuario del FC Barcelona y elogió el desempeño del equipo durante su ausencia. “El equipo está jugando muy bien y con mucha energía”, comentó el neerlandés, quien además de ser una de las piezas clave en el mediocampo, ha asumido un rol de liderazgo esta temporada al convertirse en uno de los capitanes del conjunto azulgrana.

El deseo de De Jong por reincorporarse a la plantilla es palpable. “Ya tengo ganas de volver y formar parte de esto”, concluyó con entusiasmo, dejando claro que está comprometido con el éxito del equipo y que espera poder aportar su calidad en el campo tan pronto como esté completamente recuperado.