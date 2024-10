El aterrador video de una mujer vestida de novia tras inundación

El devastador paso del huracán John por México ha dejado a su paso una serie de desastres, que van desde inundaciones y deslaves hasta la inesperada aparición de cocodrilos. Sin embargo, un fenómeno aún más inquietante ha capturado la atención en las redes sociales: la presunta aparición de una “novia fantasma” en Acapulco, Guerrero.

A través de TikTok, la usuaria @jimvalensi26 ha compartido un video que ha comenzado a circular viralmente, mostrando el caos que las inundaciones han provocado en la zona Diamante de Acapulco. En el clip, que lleva la leyenda “el nivel del agua sigue subiendo”, se pueden ver varias casas sumergidas, y en un momento crucial, aparece brevemente una figura femenina vestida de novia, con un gran velo que cubre su rostro, asomándose detrás de una ventana.

Lo inquietante del video es que, al regresar a enfocar la misma área aproximadamente 14 segundos después, la mujer ya no se encuentra allí, como si hubiera desaparecido en el aire. La tiktoker, en un primer instante, no notó la presencia de la figura fantasmal y continuó mostrando los daños en otras viviendas. Sin embargo, la inquietante aparición no pasó desapercibida para los miles de internautas que vieron el video, que ha acumulado más de 9.2 millones de vistas.

Reacciones por el video de la “novia fantasma” en las inundaciones

Los comentarios en la publicación reflejan una mezcla de preocupación y temor por la supuesta aparición de la “novia fantasma” en medio del desastre natural. A diferencia de otros avistamientos que algunos usuarios han atribuido a “trabajos de IA” o simples ilusiones ópticas, esta vez, muchos coinciden en que se trata de un fenómeno paranormal. En particular, destacaron el hecho de que la ventana donde apareció la figura tenía un letrero que decía “se renta”, sugiriendo que podría tratarse de un espíritu atrapado en la tragedia de su propia boda, algo que podría haber sucedido en una situación similar a la causada por el huracán John.

La viralización del video ha revivido las creencias en fenómenos paranormales, especialmente en zonas deshabitadas y afectadas por desastres naturales. La comunidad en línea se encuentra dividida entre la intriga y el temor ante la idea de que el espíritu de una novia, cuyo sueño fue interrumpido por un evento catastrófico, permanezca atrapado en su hogar inundado.

Aunque Valensia Jimena, la creadora del video, no notó la presencia de la figura mientras grababa, la reacción del público ha evidenciado que el terror y la curiosidad pueden coexistir en tiempos de calamidad. La “novia fantasma” se suma así a la lista de fenómenos extraños que han surgido a raíz de desastres naturales, dejando a muchos cuestionándose si, en medio del caos, hay algo más que simple devastación.