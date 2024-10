Fallece Pete Rose, leyenda de las Grandes Ligas

El béisbol está de luto. Pete Rose, uno de los nombres más grandes en la historia de las Grandes Ligas, falleció este lunes a los 83 años. La noticia fue anunciada por los Rojos de Cincinnati, la organización en la que Rose pasó la mayor parte de su carrera como jugador. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, la partida de Rose deja un vacío enorme en el mundo del deporte.

Pete Rose, nacido el 14 de abril de 1941 en Western Hills, Cincinnati, fue un bateador excepcional, conocido por su dedicación incansable y su ética de trabajo. En sus 24 años de carrera en las Grandes Ligas, Rose estableció récords que parecen inalcanzables hasta el día de hoy. Con un total de 4,256 hits, Rose es el líder indiscutido en este apartado, una marca que lo coloca entre los más grandes de todos los tiempos. Además, acumuló 14,053 turnos al bate, 15,890 apariciones en el plato y jugó 3,562 partidos, todos ellos récords que siguen vigentes.

Major League Baseball extends its deepest condolences to Pete Rose’s family, his friends across the game, and the fans of his hometown of Cincinnati, Philadelphia, Montreal and beyond who admired his greatness, grit and determination on the field of play. May he rest in peace. pic.twitter.com/GAP4NHBAOF

