Involucran a Leonardo DiCaprio en uno de los videos prohibidos de Sean Diddy

La abogada de una de las víctimas de Sean Diddy ha confirmado a medios internacionales que pronto podría revelar imágenes de famosos, aunque no dio el nombre de quién o quiénes serían los protagonistas muchos comentan que podría tratarse de Leonardo Di Caprio.

Desde el encarcelamiento de Sean Diddy Combs en Nueva York el pasado lunes 23 de septiembre, varios famosos se vieron envueltos en distintos rumores sobre su relación con el rapero. El también productor fue encarcelado por la policía bajo los cargos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución.

Entre los escándalos han citado las palabras de una de las abogadas. “Ya circula un video prohibido en el que se ve a un famoso de alto perfil o clase A participando en un acto de los que impulsaba Sean Diddy Combs en las fiestas que organizaba”, comentó.

Ante esto, las primeras miradas recayeron en los actores que se hacían presentes en estas celebraciones. Entre ellos se encuentran Leonardo DiCaprio, uno de los principales y Ashton Kutcher.

“Ya se filtraron videos en Hollywood que se están vendiendo. Una persona en particular me contactó para vender un video que tenía en su poder y para contactar a la persona que estaba allí y ver si quería comprarlo antes de que se hiciera público”, agregó Ariel Mitchell-Kidd, la abogada de una de las víctimas.

En ese sentido, la abogada confirmó el contenido del clip asegurando que es pornográfico. “Esto fue en su casa de Atlanta y parece que la persona no mira a cámara. Para mí, que esa persona no sabía que la estaban grabando”, comentó.

Fuentes cercanas al actor aseguraron a medios internacionales que DiCaprio no ha tenido contacto con Diddy en muchos años y que, a pesar de haber sido visto en eventos junto a él en el pasado, como su 50 cumpleaños en 2019, ya no tenían relación.

Las mismas fuentes afirman que DiCaprio asistió a algunas de las fiestas de Combs a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando su carrera estaba en auge, pero subrayan que estas celebraciones no eran las fiestas problemáticas que ahora rodean al rapero.

Leonardo DiCaprio apologizes to everyone involved in Diddy’s WHITE PARTY. “Either you eat it or you get eaten.”. #diddyparty #Diddy #DiddyCombs pic.twitter.com/xOVcloqnh4

— Davido30BG (@jaybabe0001) September 26, 2024