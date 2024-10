Filtran reveladoras fotos que involucran a Will Smith en las fiestas sexuales de P. Diddy

Un documental que publicó TMZ revive las famosas fiestas que realizaba P. Diddy, donde varias celebridades de Hollywood aparecen en fotos y videos, entre ellos Will Smith.

Actualmente, el rapero enfrenta cargos de tráfico sexual y conspiración para delinquir.

El documental titulado The Downfall of Diddy: The Indictment recopila testimonios de ejecutivos y trabajadores que tuvieron acceso a las famosas reuniones de desenfreno sexual en la mansión del productor.

Entre las declaraciones está la exejecutiva de la discográfica Bad Boy Entertainment, LaJoyce Brookshire, quien habló sobre el ambiente oscuro y las situaciones inquietantes que presenció en los eventos organizados por el artista.

Precisó que el ambiente se volvía especialmente peligroso a medida que avanzaba la noche, por el exceso de sustancias y alcohol.

“Mis sentidos siempre estaban alerta (… ) Sabía que después de cierta hora ya no había seguridad”, dijo.

“Cuando tienes alcohol fluyendo, gente detrás de ti tomando drogas en los baños, y luego ves a dos o tres personas saliendo juntas del baño…”, añadió.

Aunque Brookshire afirmó no haber sido testigo directo de actividades ilícitas, reconoció que “podrían haber ocurrido absolutamente.

Nunca me quedé lo suficiente en la fiesta como para verlo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adri Toval (@adri_toval)

El actor y el rapero

Entre los detalles que han salido a la luz se encuentran unas fotografías reveladoras de una fiesta que realizó el productor en Miami en 2004, donde asistieron varias celebridades de alto perfil, entre ellas Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson y Bruce Willis.

El magnate del hip hop era famoso por sus fiestas legendarias, y ahora un tesoro de fotografías de principios de la década de 2000 muestra cuán salvajes podían llegar a ser.

Las imágenes muestras a P. Diddy, que tenía 34 años en ese momento, disfrutando de una fresa cubierta de chocolate de una mujer desnuda, que sirve como pieza central de un plato de comida.

La mujer en la mesa está rodeada de frutas para los asistentes a la fiesta, y una única hoja verde está estratégicamente colocada para cubrir sus partes íntimas, destaca el portal Contacto Conce.

En otras imágenes también están disfrutando de la fiesta Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson y Bruce Willis; Sean Combs al lado de Will.