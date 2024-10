Aficionado agredido en Guatemala envía emotivo mensaje

Esta noche, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y el Comunicaciones de Guatemala se enfrentan en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2024, donde está en juego un boleto a las semifinales y la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2025. La serie está 2-1 a favor del conjunto costarricense.

La semana pasada, cuando el Alajuela visitó Guatemala, el aficionado liguista, Christian Castro, fue brutalmente agredido por parte de la afición de Comunicaciones, en un hecho que nuevamente ensució a la institución blanca en este torneo internacional. Anteriormente la afición “Crema” había sido motivo de críticas por sus insultos a la delegación de Municipal en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Don Christian Castro fue invitado al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Liga Deportiva Alajuelense donde emitió un emotivo mensaje tras lo que vivió en Guatemala. Mismo que fue divulgado en las redes sociales de LDA previo al duelo de esta noche.

“Todos somos seres humanos en esta vida. Todos tenemos familias que, de una u otra manera, nos esperan en nuestras casas. Algunos tienen hijos, otros, en el caso mío, a mi madrecita que ya es una adulta mayor”, reflexionó el aficionado de la Liga.

Añadió: “Yo sinceramente espero de todo corazón que respetemos si van a venir personas de Guatemala. Si van a venir personas al estadio a disfrutar el partido de este jueves que residen en Costa Rica”.

#CopaCentroamericana🏆 | ¿Quién detiene la violencia? Un agredido deja el Comunicaciones-Alajuelense

“A mi en la cabeza me dieron como cuatro tubazos. Me golpearon por la cara, me restregaron por el suelo, me pegaban y me pegaban”, relató la víctima. https://t.co/9W9sxQEYur

— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 27, 2024