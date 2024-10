¡Da miedo! Filtran perturbadoras imágenes del hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, quien ahora se hace llamar Sheila Devil, fue captado al salir de su domicilio localizado en España. Sin embargo, al salir sorprendió a sus seguidores por el estado en el que fue captado ya que aseguran que no se encuentra bien de salud.

Sheila Devil que el próximo 24 de noviembre cumplirá 41 años de edad fue captada por la cámara con un vestido color vino con flores rosas. Además, llevaba una peluca naranja despeinada, descalza, se veía poco aseada, le faltaría algún diente y además se veía un poco desorientada.

@piollo1 La preocupación sobre el estado de salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, es cada vez mayor. Su madre sigue intentando luchar porque abandone los malos hábitos y las malas compañías. ‘En boca de todos’ se desplazaba hasta la casa de Torrelodones donde vive y el propio hijo de Camilo Sesto, que primero arrojaba agua al equipo y, posteriormente, hablaba ante las cámaras del programa. Las últimas imágenes de Camilo Blanes, que ahora se hace llamar ‘Sheila Devil’, han hecho aumentar la preocupación. Con la mirada perdida, mal maquillada y despeinada, es como se deja ver en sus redes. También publica fotografías en bares con las dudosas compañías y que su madre intenta apartar siempre que puede. En un primer momento, Tatiana Márquez, la reportera enviada por el programa, aseguraba, que el hijo del artista les ha arrojado agua para echarlos de allí. Sin embargo, la reportera explicaba, que minutos después ha salido de la vivienda en “paños menores” y podía hablar con él, aunque han tenido una conversación con poca coherencia. El hijo de Camilo Sesto, salía a la puerta y reprochaba la presencia de las cámaras a la reportera: “¡Tú de qué vas!”. En ese momento, la reportera le pregunta por la preocupación de la gente por su estado de salud, y Camilo Blanes respondía: “La gente es una bola de parásitos”. Tras este desencuentro, la reportera intentaba dialogar con ‘Camilín’ indicándole que la intención no era molestar sino solo conocer cómo se encontraba. Ante esto, el hijo de Camilo Sesto se reía y hacía gestos a la cámara. #camilosexto #yonki #fondo #enfermo #hijo #parati #sigueme #viraltiktok ♬ sonido original – TikTok-TV

La reportera del programa En Boca de Todos se acercó a la mujer para cuestionarle cómo se encontraba y dijo que la gente estaba preocupada por ella a lo que sin dudarlo respondió con una ofensa para sus seguidores.

“La gente es una bola de parásitos todos energéticos y de todo tipo”, acusó la joven Sheila Devil.

Además dijo “welcome to the jungle”. La periodista le cuestionó que hacía en su día a día y Sheila Devil contestó de forma tajante y agresiva. “Lo que me de la gana, es mi vida” y es que la vida del joven tras el deceso de su famoso padre Camilo Sesto ha sido un misterio.

Hijo de Camilo Sesto genera preocupación…

La mamá de Sheila Devil y si empareja han denunciado que la joven ha enfrentado una larga lucha contra las adicciones. Asimismo, al parecer esa seria la causa por la que su estado de salud se ve deteriorado. El video fue compartido por la cuenta de TikTok fansanasandra.

Algunos lamentan el estado del cantante de 40 años. El joven no ha aceptado ayuda de su madre, la mexicana Lourdes Ornelas. Ella ha intentado por diversos medios que deje las adicciones y reciba ayuda profesional.

Habrá que ver si en los próximos meses, el joven acepta la ayuda de alguna manera.