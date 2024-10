Famosa modelo de OnlyFans muere en extrañas circunstancias tras fiesta en un yate

La modelo y creadora de contenido de OnlyFans, Adriana Vieira, fue hallada sin vida en las aguas de la costa de Miami el pasado 22 de septiembre, aunque la noticia se ha dado a conocer hasta ahora luego de que su madre, Antonia de Lourdes Vieira, pidiese públicamente una investigación que esclarezca los motivos de su muerte.

“Quiero que se investigue la muerte de mi hija y necesito que me ayuden a recuperar su cuerpo. No sé cuánto tiempo me queda hasta que la entierren en una fosa común”, dijo la mamá de la modelo.

Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento, aunque la Policía ha revelado que la influencer acudió a una fiesta en un yate organizada por un rapero, cuya identidad se desconoce, y que la noche antes de morir estuvo nadando por el mar.

Adriana Vieira era una de las grandes estrellas de OnlyFans. Su usuario compartía “videos, fotos y mensajes calientes gratuitos y aleatorios cuando menos los esperas”, reza su descripción.

La bailarina que se definía como “una chica fitness y con un gran trasero”, era una de las favoritas y tenía miles de seguidores en diferentes redes sociales.

También tenía una cuenta secundaria, Lady Rich Forever, donde compartió una foto con una botella de champán en un yate, justo el mismo día en el que fue vista por última vez con vida.

