El Liverpool se afianza en el liderato de la Premier League

El Liverpool continúa demostrando su gran estado de forma en la Premier League, donde tras vencer por la mínima al Crystal Palace, se mantiene firme en lo más alto de la tabla. El gol solitario del portugués Diogo Jota a los 9 minutos de partido fue suficiente para que los dirigidos por Arne Slot lograran una victoria a domicilio que les permite llegar al parón internacional como líderes.

Consciente de la importancia de dosificar a sus jugadores, Slot apostó por un once inicial con algunas rotaciones, lo que le dio una oportunidad a varios jugadores clave de descansar. A pesar de un planteamiento más conservador y un ritmo de juego que en ocasiones pareció algo parsimonioso, el equipo hizo lo necesario para conseguir los tres puntos.

