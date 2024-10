Israel intensifica su ofensiva en Beirut con el bombardeo más fuerte hasta ahora

La aviación de Israel bombardeó suburbios del sur de Beirut durante la noche y la madrugada de este domingo en el que ha sido el ataque más intenso a la capital libanesa desde que Israel intensificó su campaña contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, el mes pasado.

Durante la noche, las explosiones hicieron retumbar Beirut y provocaron destellos rojos y blancos durante casi 30 minutos, visibles desde varios kilómetros de distancia. Fue el mayor bombardeo israelí a Beirut hasta la fecha, dijeron testigos y analistas militares en canales de televisión locales.

Este domingo, una neblina gris cubría la ciudad y había escombros esparcidos por las calles de los suburbios del sur, mientras columnas de humo se elevaban sobre la zona.

Vídeos publicados en las redes sociales mostraban nuevos daños en la autopista que va desde el aeropuerto de Beirut hasta el centro de la ciudad, pasando por los suburbios del sur.

Israel dijo que su fuerza aérea había “llevado a cabo una serie de ataques selectivos contra una serie de instalaciones de almacenamiento de armas y sitios de infraestructura terrorista pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá en la zona de Beirut”.

🚨🇱🇧🇮🇱 The Lebanese Resistance respond to IsraHeli assaults on Beirut by attacking IsraHeli settlements with rockets.#Israel #lebanon24 #Iran pic.twitter.com/IV9UCRpQE3

— Halima Khan (@khanhalima18) October 6, 2024