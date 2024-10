FECI inspecciona ONG por caso de posible vulneración de derechos de la niñez

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), implementó un operativo este lunes 7 de octubre en seguimiento a la investigación de carácter transnacional que desarrolla y está relacionada con la vulneración y abusos en contra de la niñez guatemalteca.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que se llevan a cabo cinco diligencias en inmuebles ubicados en San José la Arada, Chiquimula; Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Cunén, en Quiché; y en el departamento de Jutiapa.

“Hoy se realizan estas diligencias de allanamiento, inspección y registro y secuestro de evidencia en las sedes de una de las organizaciones no gubernamentales que fueron mencionadas en la denuncia”, dijo al respecto el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.

Agregó que este es un caso de gran trascendencia, por lo cual se busca profundizar en las pesquisas, mismas que se iniciaron luego de que el MP recibió una denuncia.

En ese sentido, indicó que se solicitó apoyo a la Fiscalía de Texas, Estados Unidos, para darle el seguimiento respectivo y unir esfuerzos con el fin de abordar de manera integral la investigación.

Finalmente, el fiscal aseguró que la oficina a su cargo trabaja para proteger los derechos de los niños y niñas guatemaltecos y que se enfocará en que “nada ni nadie” los vulnere.

En abril de este año, la FECI coordinó un operativo en seguimiento a la referida investigación. En esa ocasión se indicó de parte de esa oficina que estaba siendo inspeccionada la sede de una Organización No Gubernamental, de la cual no se reveló el nombre ni la ubicación.

Sin embargo, Save the Children emitió un pronunciamiento en el que señaló que el personal fiscal se había presentado a esa organización y se declaró impactada y desconcertada por el allanamiento de su sede en Guatemala sin haber recibido “una acusación específica”.

La entidad defendió su labor de casi 50 años en el país para proteger a la niñez “de cualquier abuso de sus derechos”. Además recalcó: “no facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”.

“Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida”, señaló Save the Children en su momento.