Manchester City gana la primera batalla legal contra la Premier League

El Manchester City ha dado un paso importante en su lucha legal contra la Premier League, obteniendo una primera victoria significativa en un caso relacionado con las normas comerciales que rigen a los clubes de la liga inglesa. Aunque el denominado “juicio del siglo”, que involucra acusaciones contra los ‘sky blues’ por violaciones al fair play financiero en 115 ocasiones, sigue su curso, el equipo de Manchester puede presumir de haber ganado este caso paralelo que, aunque no pone fin a su conflicto con la Premier, marca un precedente importante.

Este caso en particular se centraba en las normas de Transacción entre Partes Asociadas (APT, por sus siglas en inglés), que regulan los acuerdos de patrocinio y otros tratos comerciales entre clubes y entidades vinculadas a sus propietarios. La Premier League había bloqueado dos acuerdos de patrocinio realizados por el Manchester City, argumentando que no cumplían con los estándares de equidad de mercado y que los acuerdos no se ajustaban a las reglas del organismo.

Manchester City da el primer paso

Sin embargo, el Manchester City presentó una demanda, alegando que las normas de APT eran ilegales y que la Premier League había abusado de su posición dominante al bloquear dichos acuerdos. El caso fue llevado ante un panel independiente del Tribunal Arbitral, el cual falló a favor del club de Manchester.

El Manchester City emitió un comunicado en el que celebraba el fallo, describiéndolo como una “sentencia histórica”. Entre los puntos clave del veredicto, el Tribunal Arbitral concluyó que las normas de APT, tanto en su versión original como en su forma modificada, violan la legislación sobre competencia del Reino Unido y los principios de equidad procesal.

El tribunal determinó que la Premier League no solo aplicó las normas de manera injusta, sino que también abusó de su posición dominante en el mercado, al imponer restricciones comerciales que perjudicaban al club de manera discriminatoria.

Además, el tribunal desestimó las decisiones de la Premier League respecto a los acuerdos de patrocinio, reafirmando que el Manchester City había cumplido con los requisitos para que dichos tratos fueran considerados justos y acordes con el valor de mercado.

Este veredicto tiene un impacto significativo para el Manchester City, no solo por las implicaciones financieras de los acuerdos de patrocinio que habían sido bloqueados, sino porque refuerza la posición del club en su batalla más amplia contra las acusaciones de violación del fair play financiero. Aunque esta decisión no pone fin a todos los problemas legales que enfrenta el City, sí establece un precedente importante sobre la forma en que la Premier League aplica sus normas y podría influir en futuras disputas entre los clubes y la liga.

El tribunal también dictaminó que hubo una demora irrazonable por parte de la Premier League al evaluar el valor justo de mercado de los acuerdos de patrocinio, lo que representaba una violación de sus propias reglas. En resumen, la Premier League fue encontrada culpable de actuar de manera injusta, estructuralmente incorrecta y discriminatoria al aplicar las normas APT en contra del Manchester City.

¿Qué sigue para el Manchester City?

Si bien el Manchester City ha ganado esta primera batalla, la guerra legal contra la Premier League aún continúa. El club sigue enfrentando las acusaciones por violaciones al fair play financiero, un tema que ha estado bajo escrutinio durante varios años.