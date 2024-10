Fedefut solicita a la liga firmar contrato relacionado al VAR

Mediante un comunicado de prensa, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer un seguimiento al tema del Video Assistant Referee (VAR), el cual se busca sea implementado en los partidos de la Liga Guate Banrural.

De acuerdo a la Fedefut, para finales del mes de octubre de 2024, la Liga Guate Banrural deberá firmar el contrato con el proveedor “certificado por FIFA” que estime conveniente.

En ese sentido, la Fedefut deja la responsabilidad a la Liga Guate Banrural para que se de “el siguiente paso para su implementación en nuestro futbol”.

La solicitud de la Fedefut, de que la Liga Nacional del Futbol de la República de Guatemala, firme el contrato del VAR es en virtud de lo contenido en el acuerdo del Comité Ejecutivo de la Fedefut: CEF-007-2024 de fecha 8 de abril de 2024.

Llamado a los clubes

Asimismo, la Fedefut hizo un llamado especial a los clubes que integran la Liga Guate Banrural.

“La Fedefut solicita a los clubes afiliados y autoridades de la Liga Guate Banrural dar el seguimiento necesario para la suscripción y firma de contrato para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones y plazos contenidos en el acuerdo antes referido”, señala la Federación.

Guatemala apunta a ser el segundo país centroamericano en tener la implementación del VAR tras la aprobación que se tuvo recientemente en el futbol de Costa Rica.

En la región de la Concacaf, Estados Unidos y México habían implementado previamente el VAR.

Funciones del VAR

La actuación de los VAR en partidos de futbol se basa en una serie de principios que deberán aplicarse en su totalidad en todos los partidos en los que intervengan:

El árbitro asistente de vídeo (VAR) es un miembro del equipo arbitral con acceso independiente a las imágenes de la retransmisión del partido.

El VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación con: Gol / no gol, penal / no penal, tarjeta roja directa (no así la segunda tarjeta amarilla/amonestación), confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor), entre otros principios.