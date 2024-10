Lionel Messi lanza un nuevo producto

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista argentino, campeón del mundo, Lionel Messi, compartió con sus seguidores un video en el que oficializó el nuevo perfume que saldrá a la venta en los próximos días.

Lionel Messi no solamente brilla dentro de la cancha, sino que también ha incursionado en el mundo de los negocios. El repertorio va desde cadenas de hoteles hasta marcas de ropa, y hoy, el mejor jugador del mundo lanzó su línea de perfumes.

En la publicación que hizo “Lio” Messi, escribió: “Muy feliz de presentarles mi primera fragancia. Disponible en @messifragrances y en las principales perfumerías del mundo. Espero que les guste”.

Además, el video de la fragancia lo definió de la siguiente manera: “Un futbolista. Un campeón del mundo. Un padre. Y un caballero. Una leyenda. Messi, más de lo que vemos. Messi, la fragancia”, relata el material audiovisual.

Muy feliz de presentarles mi primera fragancia. Disponible en https://t.co/beR61zBKxj y en las principales perfumerías del mundo. Espero que les guste. #messifragrances

I am very happy to present my first fragrance. Available now through https://t.co/beR61zBKxj and leading… pic.twitter.com/CrL5q5wy3M

— Leo Messi (@leomessisite) October 8, 2024