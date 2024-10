El Manchester City perderá a su director deportivo a final de temporada

El Manchester City, enfrenta una transformación significativa. Txiki Begiristain, el director deportivo que ha sido una pieza clave en el éxito del club desde su llegada en 2012, ha decidido marcharse al final de esta temporada. Esta salida marca el comienzo de lo que podría ser el desmantelamiento del equipo más exitoso en la historia de los ‘Sky Blues’. La posible salida de Pep Guardiola, quien ha sido fundamental en la era dorada del club, también está en el aire.

Begiristain, quien anteriormente fue director deportivo del FC Barcelona, ha sido una de las principales mentes detrás de la política de fichajes que ha llevado al Manchester City a la élite del fútbol mundial. Bajo su supervisión, el club ha incorporado a estrellas como Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan y Rodrigo Hernández, jugadores que han sido pilares en los éxitos recientes del equipo.

13 years of work. 21 trophies claimed. Three different managers. An entire squad transformed. Consistently successful signings.

La salida de Begiristain no ha sido una sorpresa total, ya que ha estado en el cargo por más de una década y ha vivido los mayores logros del club. Sin embargo, su decisión de marcharse coincide con un momento complicado para el Manchester City, ya que actualmente enfrenta la resolución de 115 cargos financieros que pesan sobre el club. Aunque el juicio está en marcha, las posibles sanciones podrían ser severas, desde multas económicas hasta la pérdida de puntos o incluso un descenso de categoría, lo que cambiaría radicalmente el panorama del equipo.

Mientras tanto, Pep Guardiola, quien ha dirigido al City desde 2016 y ha transformado al club en una potencia global, ha mantenido el silencio sobre su futuro. El técnico catalán ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar con el City: seis títulos de la Premier League, varias copas nacionales y la tan ansiada Liga de Campeones en 2023, la primera en la historia del club.

Tras nueve años en el banquillo del City, Guardiola podría estar considerando su próximo reto. Ha expresado en más de una ocasión su deseo de entrenar a una selección nacional, y la situación actual con la selección inglesa podría ofrecerle esa oportunidad. Gareth Southgate dejó el cargo tras la Eurocopa, y Lee Carsley, entrenador de la selección sub-21, ha asumido el puesto de manera interina. Si Guardiola decidiera no renovar con el City al término de su contrato el próximo 30 de junio, su llegada a los ‘Tres Leones’ podría ser la opción más lógica.

Además, Guardiola ha encontrado en Inglaterra un ambiente mediático más tranquilo que en España, lo que le permitiría enfocarse en preparar al equipo para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la marcha de Begiristain y la incertidumbre sobre Guardiola, Ferrán Soriano, consejero delegado del City desde 2012, será el encargado de mantener la estabilidad financiera del club. Soriano ha sido uno de los principales artífices del éxito económico de la institución, que ha logrado consolidarse como una de las más valiosas del mundo.

🚨 EXCLUSIVE: Man City director of football Txiki Begiristain set to leave role at end of season. Long planned to step down aged 60 + club fully endorsed. #MCFC believed to have agreement for successor to start early 2025 with 6mnth handover @TheAthleticFC https://t.co/tkY9KCfyef

— David Ornstein (@David_Ornstein) October 8, 2024