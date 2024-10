Hallan muerto a futbolista del Panathinaikos de Grecia

Este miércoles, el mundo del fútbol fue sacudido por una trágica noticia: George Baldock, futbolista inglés de 31 años que militaba en el Panathinaikos de Grecia, fue encontrado sin vida en su residencia de Atenas. Según informaciones proporcionadas por la emisora griega SKAI, el cuerpo del defensa fue hallado en la piscina de su casa, ubicada en el barrio de Glifada, uno de los sectores más exclusivos de la capital helena.

Hasta el momento, las circunstancias que rodean la muerte de Baldock permanecen en misterio. Las autoridades aún no han dado a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento y, tanto el club Panathinaikos como la familia del jugador, han mantenido silencio mientras se desarrollan las investigaciones. La noticia ha generado una profunda conmoción, no solo en Grecia, sino también en el Reino Unido, donde Baldock había forjado gran parte de su carrera futbolística.

Nacido en Buckingham, Inglaterra, Baldock comenzó su carrera en las categorías inferiores del Milton Keynes Dons, donde fue progresando hasta llegar al primer equipo. Su talento como lateral derecho y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones defensivas lo hicieron destacar rápidamente. Su desempeño llamó la atención del Sheffield United, club al que se unió en 2017 y donde consolidó su carrera durante varias temporadas en la Premier League.

Sin embargo, George Baldock no solo dejó huella en el fútbol inglés. Gracias a sus raíces familiares, específicamente a su abuelo de origen griego, Baldock obtuvo la nacionalidad griega, lo que le permitió representar a la selección de Grecia a nivel internacional. Su debut con la selección helénica marcó un momento especial en su carrera, demostrando su orgullo por representar a un país con el que siempre mantuvo una conexión especial.

En mayo de 2024, Baldock fue fichado por el Panathinaikos, uno de los clubes más históricos del fútbol griego, donde se esperaba que su experiencia y calidad en defensa fueran clave para los éxitos del equipo tanto en la Superliga de Grecia como en competiciones europeas. A pesar de su reciente llegada, Baldock ya había comenzado a ganarse el respeto y el cariño de la afición griega.

